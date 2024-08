Palio di Siena 16 agosto 2024 | il programma della giornata gli orari

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 16 agosto 2024)di16: il, gliQual è ildi oggi per ildidel 16? Tutto inizierà alle ore 7,45 per culminare dopo le 19 con la corsa vera e propria. La diretta tv su La7 è prevista a partire dalle ore 16,45. Di seguito ilnel dettaglio: alle ore 7.45 Messa del Fantino, officiata dal Cardinale e Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico alle ore 9 uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per la Provaccia alle ore 16.45 sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo alle ore 16.50 ingresso in piazza del Campo del Corteo Storico alle ore 19 uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il(l’ultimo accesso da via Duprè sarà chiuso alle 17.45). LA DIRETTA Concluso il Corteo, uno scoppio del mortaretto annuncia l’uscita dei cavalli dall’Entrone.