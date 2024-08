Moto gp Martin sulla coppia Bagnaia-Marquez | Preparo i pop corn

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Spielberg, 16 agosto 2024 – Jorgein Austria si trova bene, primo successo ingp nel 2021, ma in generale si è trovato bene con la Ducati Desmosedici che il prossimo anno lascerà per salire su una Aprilia. Decisiva la scelta di Ducati che ha preferito Marcper il team ufficiale e ancora una volta, dopo il 2022,è stato scartato da Borgo Panigale. All’epoca gli venne preferito Enea Bastianini. Così,ha scelto di lasciare la Ducati nonostante unaaggiornata, per andare in una squadra ufficiale Aprilia e sfruttare, chissà, una difficile coesistenza tra Pecco e Marc.: “i pop” Jorgepiù maturo, oggi che è di nuovo leader del mondiale, rispetto all’anno scorso quando forse la tensione ha giocato un brutto scherzo.