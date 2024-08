In Svezia primo caso europeo variante più contagiosa vaiolo scimmie

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 16 agosto 2024) Roma, 16 ago. (askanews) – Laha confermato il suodellapiùdel mpox, ildelle. Lo riferisce il Guardian. E’ la prima volta che laè stata rilevata al di fuori dell’Africa. La persona è stata infettata mentre si trovava in Africa, in una zona dove si è sviluppato un importante focolaio, ha dichiarato Olivia Wigzell, direttrice generale dell’agenzia di sanità pubblica svedese. Mercoledì l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato ildelleun’emergenza sanitaria pubblica globale per la seconda volta in due anni, dopo che il focolaio nella Repubblica Democratica del Congo si è diffuso in altri paesi. L'articolo Inpiùproviene da Ildenaro.it.