Imane Khelif cambia look | la femminilità e il messaggio dopo le polemiche

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 16 agosto 2024), pugile algerina, ha scelto di rispondere con i fatti ai suoi detrattori, mostrando con orgoglio la medaglia d’oro vinta alle Olimpiadi di Parigi. In un video condiviso su Instagram, la campionessa si presenta in un abbigliamento completamente diverso rispetto alla tenuta da combattimento. Con un abito floreale rosa e un make-up elegante,svela un lato inedito, lontano dai riflettori del ring, dove forza e determinazione lasciano spazio a un’immagine più rilassata e personale. Il video è un’adv di un salone di bellezza: laha più lati Nessuna dietrologia,non ha bisogno di mostrare la suaa nessuno. Il video, che la ritrae con uncompletamente diverso rispetto a quello da atleta, è in realtà una campagna promozionale per un salone di bellezza.