Gerardina Trovato torna a cantare l’appello ai fan | Non mi abbandonate

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il suo è uno dei grandi nomi della musica italiana. Arrivata seconda nella sezione “Novità” al Festival di Sanremo nel 1993 con Ma non ho più la mia città, dedicata a Catania, la sua terra di origine, oggiè lontana dal mondo della musica, ma non per sua scelta. Da giorni è virale il video in cui èta adal vivo a Caltanissetta, dove molti non l’hanno riconosciuta. E ora è approdata su TikTok, dove ha chiesto al suo pubblico con la voce rotta dalla commozione: “Non mi”.e fa un appello ai fan I social sono un terreno scivoloso o fertile, in base a come vengono usati. E, proprio sui social, ha riil calore e l’affetto di un pubblico che non l’ha mai dimenticata. Gli ultimi sono stati anni pieni di sofferenze per lei, in cui si è ritrovata lontana dal palco, a vivere con 80 euro al mese.