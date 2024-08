Genoa-Inter partenza in arrivo! La vigilia si conclude col viaggio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) Poco meno di ventiquattro ore al calcio d’inizio di, la partita inaugurale (assieme a Parma-Fiorentina) della Serie A 2024-2025. Ladella squadra di Inzaghi sirà a breve col. IN– Si è chiuso da pochi minuti l’allenamento didialla Pinetina, con Simone Inzaghi che ha recuperato Kristjan Asllani. Ci sarà anche lui fra i giocatori inper la Liguria, assieme agli altri due recuperati Marko Arnautovic e Mehdi Taremi. A breve la squadra sarà in volo, in vista della partita della prima giornata di Serie A di domani (ore 18.30)., il programma dellaper i campioni in carica I PASSAGGI – Stasera, fa sapere Matteo Barzaghi di Sky Sport, ilin aereo direzione Genova.