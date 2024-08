Fiorentina il Colpo di Mezzanotte | da Gonzalez ad altri tre colpi in entrata | il mercato viola non è finito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Firenze, 17 agosto 2024 – Nel giorno dello sbarco a Firenze di Albert Gudmundsson è passato tutto il resto in secondo piano. Ed è giusto così, dopo un inseguimento durato mesi che si è concluso con la fumata bianca tanto attesa. Ma ildellanon ènella maniera più assoluta. Anzi, negli ultimi tredici giorni dovrà battere ancora una serie di. In primis in uscita. Perché ormai Nicoè quasi un corpo estraneo. Out dai convocati per Parma, non ha mai nascosto il suo disappunto per lo stop imposto da Rocco Commisso alla trattativa con la Juventus. Ma quel tempo è passato, allora lanon aveva in mano l’islandese del Genoa. Oggi è diverso. Il presidente gigliato può aprire al trasferimento, ma solo alle giuste condizioni.