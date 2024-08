Fedez Annulla l’Evento | I Fan Furiosi!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 16 agosto 2024)un DJ set all’ultimo minuto, ma sui social emerge un party esclusivo che sarebbe dovuto essere segreto. Ecco di cosa si tratta! L’estate disi sta rivelando molto diversa dalle precedenti. Quest’anno, il rapper, fresco di separazione da Chiara Ferragni, si sta godendo lunghe vacanze tra le mete più esclusive d’Europa. Tra una destinazione e l’altra, la sua base fissa è una lussuosa villa in Costa Smeralda, dove quasi ogni sera ospita amici e, soprattutto, nuove conoscenze per feste che fanno parlare tutta la Sardegna. Ma mentresi divertiva tra cene e dj set privati, c’era un altro impegno che lo attendeva, questa volta al White Different Club di Corigliano, in Calabria. Il rapper avrebbe dovuto recuperare una data cancellata a luglio per problemi di salute.