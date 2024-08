F1 | Frederic Vasseur non cerca formule magiche ma tempo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Nessuna formula magica, che riesca a colmare qualsiasi gap con le rivali, dal nulla ma duro, costante e appassionato lavoro per il quale, però, serve diverso. Questa la ricetta che conosce, team principal della Ferrari, che ha analizzato cosa potrebbe servire alla scuderia per compiere un passo in avanti verso la competitività. Il dirigente di box ha visto la sua squadra scivolare al terzo posto nel Mondiale 2024 di Formula 1 in virtù della freschezza dimostrata dai soliti dominatori (Red Bull) e gli outsider forse imprevisti (McLaren). L’ex Alfa Romeo ha anche lasciato una battuta per l’imminente arrivo, ormai, di Lewis Hamilton dalla Mercedes.