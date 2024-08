Ecco come Boeing vuole recuperare la fiducia di istituzioni clienti e investitori

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ritorno alla massima qualità, rallentamento della produzione per ritrovare sicurezza nelle operazioni, meno tolleranza sulle deviazioni. Anche se ilamentano ritardi nelle consegne. Per l’economia e l’industria degli Stati Unitiè talmente importante che certamente la prossima classe dirigente dell'azienda sarà scelta con estrema attenzione per garantire le opportune risorse corrette agli ingegneri progettisti, alla produzione e ai fornitori. Lo speciale contiene due articoli.