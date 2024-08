Controlli dei carabinieri in vista del Ferragosto | denunciate 6 persone e scoperti due furti in abitazione

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) Un impegno che si è articolato non solo attraverso la sistematica presenza delle pattuglie dell’Arma lungo le principali vie di comunicazione e nelle zone più periferiche Anche nell’ultima settimana, il Comando Provinciale deidi Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, ha ulteriormente intensificato ipreventivi indel. In tale ottica, la Compagnia di Mirabella Eclano ha coordinato mirati servizi attraverso i quali è stata intensificata la vigilanza in quei comuni dove si è registrato un considerevole aumento del flusso turistico.