Compra dell’Ozempic falso su Facebook e inizia un calvario | Vomitavo schiuma bile e sangue Non riuscivo a smettere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Cercava un modo per perdere peso e quindi ha cercato su, dove ha acquistato iniezioni dimagranti a 80 sterline convinta che fosse l’Ozempic, ma è finita in ospedale dopo che hato a vomitare. È successo a Jodi Jones, 37enne madre di tre figli, che si è rivolta a un’estetista per l’iniezione magica nella speranza di passare dalla taglia 14 alla taglia 10. Delle quattro dosi acquistate, però, Jodi è a malapena arrivata alla seconda, somministrata lo scorso 25 luglio, quando hato a vomitare. Dopo due giorni di agonia, alla fine, la figlia 18enne della donna ha chiamato i soccorsi. Arrivata in ospedale, alla donna sono stati somministrati dei farmaci anti-nausea e fluidi tramite flebo, per permettere al suo corpo di espellere la sostanza tossica. “È stato semplicemente orri