Chiesa fuori rosa alla Juventus una guerra da 25 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 16 agosto 2024) Federicoe lasono ormai ai ferri corti. Nessun riavvicinamento o ripensamento, l'esterno non fa parte del progetto tecnico di Thiago Motta ed è scomodo da trattare per il club con il suo contratto in scadenza nel 2025 e il sospetto che voglia arrivare a parametro zero per accordarsi con un'altra società. Peggio ancora se la nemica Inter di Beppe Marotta. La decisione di Giuntoli e dei bianconeri di mettereufficialmente, presa a Ferragosto, rappresenta l'ultimo atto dell'escalation iniziata la scorsa primavera con gli approcci, naufragati, per prolungare almeno di un anno l'accordo così da poter gestire al meglio la separazione., dunque. Significa non potersi allenare con il resto della squadra agli ordini di Thiago Motta ma poterlo fare solo insieme agli altri esuberi in attesa di essere piazzati o reintegrati a fine mercato.