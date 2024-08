Borderlands | Take-Two chiede ai fan di dare una possibilità al film

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 agosto 2024) È stato un inizio difficile per l’adattamento cinematografico didella Lionsgate. Dopo aver debuttato su Rotten Tomatoes con un punteggio di 0% da parte della critica quando l’embargo sulla visione anticipata è stato revocato per la stampa l’8 agosto, le cose non sono migliorate molto da lì. Attualmente, ildiretto da Eli Roth è riuscito solo ad avvicinarsi a un punteggio Tomatometer del 9% basato su 87 recensioni, con oltre 100 recensioni del pubblico che hanno ottenuto solo un punteggio del pubblico del 49%. Mentre ilha ancora il suo intero weekend di uscita davanti a sé, si prospetta cupo per il nuovo adattamento del videogioco.