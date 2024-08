Autostrade A4 e A9 chiusure notturne | giorni orari e percorsi alternativi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 16 agosto 2024) Milano, 16 agosto 2024 – Automobilisti e motociclisti fate attenzione, in questisono previste numeroseautostradali in Lombardia. Ecco tutte le informazioni utili prima di mettervi in viaggio. Autostrada A4 Sull'Autostrada A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di ampliamento alla quarta corsia, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Cormano, verso Torino, nei seguenti: dalle 21 di lunedì 19 alle 5 di martedì 20 agosto; nelle due notti di mercoledì 21 e giovedì 22 agosto, cono 21-5. Nelle stesse notti, ma cono 20-5, sarà chiusa l'area di servizio "Lambro nord", situata nel suddetto tratto. Si precisa che lo svincolo di Sesto San Giovanni sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Torino e Brescia.