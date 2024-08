Attesa per la Fed le Borse scattano e l' oro è record

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Seduta positiva in Asia e Pacifico, scatto in avanti dell'Europa, con Piazza Affari sullo scalino più alto del podio. Il mercato azionario potrà dire di aver concluso la sua migliore settimana del 2024. Mentre i trader valutano gli ultimi dati economici alla ricerca di indizi sulle prospettive della politica della Federal Reserve aspettando il discorso di Jerome Powell a Jackson Hole venerdì prossimo. Il fil rouge oggi per tutte leè stato il pensiero che la Fed non avrà bisogno di un allentamento aggressivo della sua politica, dato che l'economia americana non sta cadendo da un un precipizio, i timori di una recessione si allontanano. L'oro intanto, bene rifugio per eccellenza, ha segnato il suo, infrangendo per la prima volta la soglia dei 2.