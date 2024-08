Atletica | al Golden Gala di Roma la sfida Fabbri-Crouser nel peso

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 16 agosto 2024) AGI - Il campione europeo in carica Leonardoe il campione olimpico di Parigi, Ryansi sfideranno venerdì 30 agosto sulla pedana dello stadio Olimpico diin occasione del 'Pietro Mennea', tredicesima tappa della Diamond League 2024. Il cast del prestigioso appuntamento con l'leggera mondiale in Italia sta per essere completato ma a due settimane conta già nove neo campioni olimpici. Perquella dell'Olimpico sarà una gara dal sapore del rivincita sia personale dopo il quinto alle Olimpiadi che contro il primatista mondiale. Quest'anno il lanciatore toscano ha lanciato a 22,95 metri, nuovo record italiano. Obiettivo diè anche quello di migliorare il primato delche è di 21,97. In gara anche l'argento olimpico e campione della Diamond League, Joe Kovacs (Usa) e il bronzo a cinque cerchi Rajindra Campbell (Giamaica).