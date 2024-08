MotoGP Marc Marquez | Non penso che sarò in corsa per la vittoria gli altri ne hanno di più

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024)cerca il weekend giusto in occasione del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato del Red Bull Ring, dove ha scritto pagine di storia importanti, il pilota spagnolo vuole dare una scossa alla sua stagione, dopo alcune settimane nelle quali non è apparso nelle migliori condizioni. Anche per questo motivo la classifica generale si è complicata, con il Cabroncito che ora deve rincorrere. Dopo il weekend di Silverstone abbiamo avuto un nuovo cambio di guida in classifica generale per la classe regina. Jorge Martin, infatti, è di nuovo al comando con 241 punti contro i 238 di Francesco Bagnaia, quindi terzo Enea Bastianini con 183 davanti aquarto con 179.