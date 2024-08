La distrazione il contatto con la ruota di un’altra bici e la caduta | c’è il video dell’incidente di Alice Toniolli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Roma, 15 agosto 2024 - Una terribile notizia rovina il Ferragosto del ciclismo italiano (e non solo):, da quest'anno in forza alla Top Girls Fassa Bortolo, è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente durante la Donne Open al Circuito dell'Assunta a Ceneda di Vittorio Veneto. I dettagli La classe 2005, poco dopo la metà della corsa, ha perso il controllo dellaschiantandosi contro il muretto di un ponticello alla sua sinistra lungo un tratto in rettilineo: l'impatto è stato devastante per il torace e soprattutto per la testa dell'atleta, con diverse fratture riportate. La gara è stata subito interrotta per consentire i soccorsi alla sfortunata trentina, trasportata in elicottero prima all'ospedale di Conegliano e poi a quello di Treviso.