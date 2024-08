Golf il sudafricano Moolman al comando dopo il primo giro del Czech Masters Pavan miglior italiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024)ildel D+D Realdavanti a tutti c’è una sorpresa, con Pieterche guarda tutti dall’alto grazie al suo 64 d’apertura.la parentesi olimpica sono tornati in campo iisti del DP World Tour, e il trentatreennesorprende con il suo -8, in una giornata svoltata dalla tredici in poi: sei birdie consecutivi fino al rientro in Clubhouse e una notte da leader solitario. Una classifica cortissima, con ben venticinque giocatori racchiusi in appena tre colpi. Al secondo posto sono in sei, con l’ultimo della compagnia ad aggiungersi che è stato il coreano Sung Kang con il birdie all’ultima buca quando il sole era ormai già tramontato. Con lui, a -7, l’inglese Brandon Robinson Thompson, i tedeschi Maximilian Kieffer e Rottluff e lo svedese Jesper Svensson.