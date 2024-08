Gli italiani più famosi negli Usa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 15 agosto 2024) Dici “Italia”, nel mondo, e pensi alla cucina, oltreché all’arte, alla moda e ai motori. Tutti campi nei quali la creatività del Belpaese la fa da padrona. SoprattuttoStati Uniti, dove il “mito” del design” italiano resiste e fa sì che tra i volti noti degliOltreoceano non manchi mai quello di Giorgio Armani. D’altro “re Giorgio” conquistò la copertina del Time esattamente 42 anni fa. Ma attenzione, perché le sorprese non mancano: se Gucci, Ferragamo e soprattutto Ermenegildo Zegna sono nomi noti, il sinonimo di “scarpe italiane” per gli americani è Sergio Rossi. Il food, comunque, resta un campo nel quale l’Italia (e gli) sono più popolari. Non a caso, dalla costa est al “lontano” west, dalla Florida alla California, non manca la presenza di pizzerie e gelaterie famose, rigorosamente con brand italiano.