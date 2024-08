Armocromia canaglia | se il Gratta e vinci arcobaleno ti fa ricco

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 15 agosto 2024) Certi colori portano più fortuna di altri e questone è la dimostrazione: 4 milioni in un colpo solo, che bellezza. Le nostre scelte sono sempre condizionate da una moltitudine di fattori che faremmo fatica, pur volendo, a riassumere e riepilogare. Ciascuno di noi si affida a metodi e strategie ben precisi e del tutto personali, nonché all’istinto, che sappiamo essere una variante imprevedibile in qualunque situazione. Soprattutto quando si parla di gioco d’azzardo. Con un biglietto da 30 dollari ha vinto 4 milioni – Ilveggente.itPrendiamo questa donna della Carolina del Nord, ad esempio. Quando, nei giorni scorsi, Rachel Sadler si è recata al Save Mart di East Main Street di Lincolnton, non aveva la benché minima intenzione di fare quello che, invece, ha poi fatto.