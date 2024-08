Silvio Campara ha lasciato la moglie per Chiara Ferragni? L’aveva già tradita

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Prima diun’altra tentazione per, lalo aveva perdonato Trae laGiulia un’altra donna prima di, l’indiscrezioneda giorni è al centro del gossip per via del suo presunto flirt con, i due avrebbero da settimane una relazione nonostante lui sia sposato con Giulia Luchi. Nelle scorse ore Gabriele Parpiglia su Instagram ha fatto sapere che in passato il CEO del brand Golden Goose e lahanno già affrontato simili dinamiche che avevano rischiato di mandare a monte il loro matrimonio, però erano riusciti a superare la crisi. Questo è ciò che ha rivelato: “In passato la coppiaLucchi ha già affrontato una crisi. Non entreremo nei dettagli, ma è stata molto forte, con protagonista una “tentazione” che chiameremo S.