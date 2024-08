Sersanti e Stulac si sono allenati col gruppo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024)ripresi ieri mattina gli allenamenti della Reggiana al centro sportivo di via Agosti in vista della partita d’esordio che domenica, alle 20,30, vedrà il Mantova neopromosso arrivare al ‘Città del Tricolore’. Le buone notizie per Vialirappresentate dai rientri indi(uscito anzitempo nella partita col Genoa per un affaticamento alla gamba sinistra) e, ai primi ‘veri’ allenamenti con la maglia granata. Entrambi andranno probabilmente ‘gestiti’ in questi giorni e solo a ridosso della gara si potrà capire se potranno effettivamente dare una mano ai compagni, ma l’importante è che non ci siano traumi importanti. Da verificare anche le condizioni di Bardi, rimasto ai box nelle ultime uscite per un problema alla spalla. Se non dovesse farcela è pronto il baby Motta che ha ben figurato nell’esordio in Coppa Italia.