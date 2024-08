Scaraventati fuori dall’auto dopo l’incidente | bimbi si mettono a gattonare in autostrada

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Un Miracolo sull’in Texas ha lasciato tutti senza parole. Due bambini piccoli, protagonisti di un incredibile incidente, sono stati, che si è ribaltata più volte. La scena, da film, ha del miracoloso: non solo i piccoli non hanno subito ferite, ma pocosono stati ripresi mentre gattonano tra i rottami delle auto coinvolte. In un video che ha fatto il giro del web, uno dei, ancora con il pannolino, cerca di ritrovare l’equilibrio e si rialza, mentre l’altro si guarda attorno in cerca di aiuto. La reazione dei genitori e degli utenti sui social è stata immediata e carica di emozione. Ed Gonzalez, sceriffo della contea di Harris, ha confermato cheè avvenuto sulla East Freeway dell’Interstate 10 a Freeport.