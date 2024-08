Ponte Morandi Mattarella | Le responsabilità siano definitivamente accertate Aver ricostruito il viadotto non è un’attenuante

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) “Ledevono esseree auspico che il lavoro delle autorità preposte si svolga con l’efficacia e la prontezza necessarie a ogni sentimento di giustizia”. Nel sesto anniversario della strage del, il presidente della Repubblica Sergiolancia un appello per la rapida conclusione del processo di primo grado, iniziato nel 2022 e ancora lontano dalla fine (la richiesta di una nuova perizia da parte delle difese potrebbe allungare i tempi di molti mesi). Nel messaggio inviato alla commemorazione in corso a Genova, letto dal sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci, il capo dello Stato sottolinea che “il tempestivo processo di ricostruzione del collegamento tramite ilGenova San Giorgio”, concluso nell’estate 2020, “non costituisce attenuante” per il disastro.