Piana del Sele agricoltura in crisi | Conte chiede interventi urgenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn tavolo di studio e concertazione per dare supporto alle imprese agricole costrette ad operare in presenza di difficoltà economiche legate alocali ed internazionali. Loil sindaco del Comune di Eboli, Mario, che ha in una lettera alle organizzazioni rappresentative ed ai livelli politici ed istituzionali sul tema delle difficoltà con le quali sono alle prese piccole e medie aziende zootecniche ed agricole dellaDel. “Formulo la presente dopo incontri intercorsi con imprenditori di aziende zootecniche e agricole del nostro territorio sulle difficoltà economiche che stanno affrontando negli ultimi mesi – inizia la lettera del primo cittadino trasmessa al Ministero dell’, ai parlamentari del territorio, a consiglieri ed assessori regionali, alle associazioni rappresentative di categoria ed ai sindaci del territorio.