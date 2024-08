Perché la gente ha paura doppiamente meschino | Elodie insulta Meloni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Arieccola. Ecco - ancora -pronta a suonare l'allarme, a denunciare un presunto rischio democratico, a sostenere che in Italia i diritti siano a rischio. Il solito ritornello, insomma, quello cantato dall'artista che ha scelto di posare per il nuovo calendario Pirelli firmato da Ethan James Green. Insomma, alle critiche ricevute in passato per l'uso del suo corporisponde rilanciando, con un calendario. E in un'intervista a Repubblica si dice certa che "mi accuseranno" ma "il corpo mi aiuta a raccontare qualcosa di me. Non penso che avere una sessualità sia peccato. Non sono cattolica, battezzata, voglio restare lontana da questo modo di pensare" e "se ci spostiamo a destra, guardando l'Italia, le donne non sono libere neppure di girare come vogliono. Ciò viene deciso da altri uomini, e ci fa capire quanto la femminilità sia ancora scabrosa", sostiene