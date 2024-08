L’importanza dei programmi di sostegno post-carcere per spezzare il ciclo di emarginazione e criminalità

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il grande giorno, bramato da tutti, prima o poi arriva. Dopo l’analisi dei fenomeni delinquenziali e del periodo da affrontare in, il percorso dedicato al sistema penitenziario norvegese arriva all’ultimo step, quello della libertà e di cosa comporta per chi la ottiene. «Ti devi preparare mentalmente, se non hai un tetto sopra la testa non puoi pensare di andare in un dormitorio e startene lì tranquillo», racconta una delle voci di Røverradio. «Qui dentro ti abitui a uno spazio limitato, una volta fuori devi affrontare un mondo infinito, con un sacco di possibilità, a volte rimani sconvolto dalle innovazioni tecnologiche. Quando sei dentro, anche se puo’ essere sconveniente, ti abitui ad una sorta di routine, sai cosa ci si aspetta da te e non devi pensare a cosa dovrai fare le settimane successive».