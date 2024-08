La 33enne precipitata dal balcone aveva chiamato il 118 due volte prima di cadere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Inchiesta aperta a Rozzano dopo la misteriosa caduta di una donna di 33 anni avvenuta nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 agosto. La donna, originaria del Perù e attualmente ricoverata in ospedale in prognosi riservata, è precipitate dal quarto piano del palazzo in cui vive. Secondo il suo compagno, si sarebbe trattato di un incidente mentre tentava di sistemare il motore dell’aria condizionata. Tuttavia, gli inquirenti non sembrano convinti e stanno approfondendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Dopo l’apertura di un fascicolo di indagine con l’ipotesi di tentato omicidio, gli investigatori hanno cominciato a esaminare i dettagli che potrebbero svelare la verità. Già nelle prime ore dopo l’incidente, è emerso che la donnaeffettuato due chiamate al 118 circa venti minutidella telefonata del compagno, che ha denunciato la caduta.