Incidente Senigallia Ancona e il ‘buco nero’ della Ciclovia adriatica

14 agosto 2024 – "Servono 'strade' ciclabili, in sede propria, che secondo la legge hanno la stessa dignità delle altre; se già esistessero, salverebbero la vita a tante persone, 'colpevoli' di scegliere la bicicletta e non l'auto come mezzo di locomozione. Il ritardo nel realizzare infrastrutture ciclopedonali negli ultimi tempi si sta verificando anche nei centri urbani marchigiani, dove si cancellano le piste ciclabili per fare posto ai parcheggi per auto, in clamorosa controtendenza rispetto ai Paesi del centro/nord Europa ora impegnati a realizzare addirittura autostrade ciclabili". L'appello arriva da Enrico Tosi, il coordinatoreFederazione italiana ambiente e bicicletta Marche.