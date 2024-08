Il giorno della grande sfida Balestro ecco il cencio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Massa Marittima (Grosseto), 14 agosto 2024 – Ieri alle 12 in punto di ieri mattina, come in un felice connubio, insieme al risuonarecampaneCattedrale, i valletti comunali hanno alzato il sipario sul palio, opera di Gabriele Arruzzo, che stasera andrà ad abbellire la sede di uno dei Terzieri protagonisti delnumero 129. Un drappo che, se da una parte mette in evidenza gli stemmi di Borgo, Cittanuova e Cittavecchia, dall’altra pone al centro un’enorme testuggine ed una vela spiegata al vento. Lo stesso artista ha sottolineato, nel presentare il lavoro, le motivazionipresenzatartaruga che porta in sé un modo nuovo di dare importanza alle insegne dei rioni come una sorta di revival del passato, ripresa dai canoni antichi, con molto rispetto per questa comunità che tiene insieme tanta storia.