Il FolloGavo ne fa tre Doppietta di D’Este

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024)die gol di Kondaj. Terza vittoria su tre amichevoli disputate dal Follonica Gavorrano, che questa volta cala il tris e batte per 3-0 l’Atletico Maremma al Nicoletti di Follonica. Sfida contro una compagine di Promozione che ha però tenuto testa al team di Marco Masi, seppur la prima rete è arrivata al 3’ e con la firma di, che impatta al volo con il sinistro sul bel filtrante liftato di Lo Sicco e batte il portiere dell’Atletico Maremma. Il Follonica Gavorrano controlla la gara e si rivede in avanti in un paio di occasioni con Zini e Tatti, ma la prima frazione termina sull’1-0 per i biancorossoblù. Al 26’ della ripresa i ragazzi di Masi raddoppiano: Kondaj controlla palla sulla trequarti e si accentra, lasciando partire un destro potente dalla lunga distanza che si insacca sotto la traversa.