George Clooney è ancora arrabbiato con David O Russell | Miserabile str*nzo

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 14 agosto 2024)conO.: “si apre in merito alla sua famigerata faida con il regista di HollywoodO.hanno lavorato insieme al film Three Kings nel 1999, una commedia dark sulla Guerra del Golfo Persico che raccontava di quattro soldati che cercavano di rubare l’oro che era stato loro rubato in Kuwait. Oltre a, il film aveva come protagonisti Mark Wahlberg, Ice Cube, Spike Jonze, Cliff Curtis e Nora Dunn. Three Kings è stato molto apprezzato al momento della sua uscita e ha ricevuto una nomination ai Critics Choice Awards come miglior film. Parlando con GQ,ha fatto riferimento alla sua faida con