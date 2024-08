Esodo bollino rosso da oggi pomeriggio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 14 agosto 2024) 11.45condalper il lungo ponte di Ferragosto. Sulla rete Anas per il terzo weekend del mese è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che sono rimasti nelle grandi città e ora si concedono qualche giorno di riposo. Viabilità Italia annunciaanche per la mattinata di domani e nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 agosto, fine settimana con traffico intenso verso i grandi centri urbani per i primi rientri dalle vacanze. Sospesi dall'Anas il 70% dei cantieri attivi.