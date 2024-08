Dusan Vlahovic al bivio | arriva Motta e cosa può accadere alla Juve

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il rendimento poco soddisfacente di(24) ha trovato spesso giustificazione nell'assenza di un gioco che ne potesse esaltare le doti. La presenza di Massimiliano Allegri in panchina lo ha paradossalmente protetto da giudizi ancora più severi, visto che molte colpe sono ricadute sul tecnico toscano e sulla sua incapacità di darentus un gioco gradevole. Senza tralasciare il fatto che lo stesso Allegri, in più di un'occasione, ha contribuito a far sentire il centravanti serbo non idoneocausa. Non è un segreto quel tentativo da parte del tecnico toscano di provare a scambiarecon Romelu Lukaku (31). Come è vero che lo stesso attaccante abbia riservato più di un'esultanza polemica al suo ex allenatore, reo di non avergli mai fatto percepire la stima necessaria. D'altronde le aspettative erano altissime.