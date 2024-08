Disservizi e ritardi ma per Salvini il 90% dei treni arriva in orario Ira delle opposizioni | Vive su Marte deve dimettersi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Lavori di manutenzione,diffusi, guasti e turisti inferociti. Davanti al cosiddetto caos, il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo, è intervenuto rispondendo alle polemichee ringraziando “migliaia di lavoratrici e lavoratoriFerrovie, di RFI e ditalia che stanno dando il massimo per fornire un servizio all’altezza, con una puntualità in questi giorni (sia Alta Velocità che Regionali) superiore al 90%, nonostante 1.400 cantieri aperti per manutenzione, investimenti e maggiore sicurezza per un importo di 650 milioni di euro”. Parole che stridono con le rilevazioni del Codacons, secondo cui, dal primo all’11 agosto, in ben 84 casi ci sono stati rallentamenti, sospensioni o cancellazioni sull’alta velocità e sulla rete convenzionale, e i tempi di percorrenzatratte sono stati allungati vistosamente.