Caso Caldarone basta lezioni dalla sinistra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Non si placa il polverone sollevato dalle denunce della consigliera di Fratelli d’Italia Francescae dal relativo bailamme scoppiato sui social e non solo. Dopo il botta e risposta tra le varie forze politiche, il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Cento Alessandro Guaraldi replica alle parole del capopruggo Pd Mattia Franceschelli. "Rimango esterrefattorisposta che il consigliere Franceschelli ha voluto dare al senatore Alberto Balboni – attacca –.va leggere il comunicato del parlamentare per capire che la frase, citata da Franceschelli in risposta, fosse rivolta ai seguaci social del sindaco Edoardo Accorsi e non del Pd. Evidentemente – prosegue – se il Pd si sente chiamato in causa qualcosa c’entra. Scusa non richiesta, accusa manifesta". Ma non è tutto.