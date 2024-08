Calciomercato Roma addio Dybala | il sostituto è un ex stella della Serie A

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’di Pauloallasembra ormai imminente. La società giallorossa ha giudicato non incedibile il calciatore e lo ha autorizzato a trattare con gli arabi dell’Al-Qedsiah. Una volta trovata la quadratura economica, sarà. La, incassati i soldicessione dell’argentino, occuperà le settimane mancanti dialla ricerca di un esterno che possa completare il tridente in maniera anche più congeniale rispetto all’ex Juventus. A proposito di ex, l’obiettivo numero delpotrebbe essere proprio un ‘ex’A. Parliamo di Jeremie Boga, autentico crack al Sassuolo, 11 reti sotto la gestione De Zerbi, intermittente con l’Atalanta di Gasperini. Un calciatore che, quando si accende, ha il talento del campione vero e che apotrebbe fare particolarmente bene sulla fascia opposta di Soulè.