Bronzetti saluta Cincinnati

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Niente da fare per Luciache, di ritorno dalle Olimpiadi, perde al secondo turno delle qualificazioni e non riesce a entrare nel tabellone principale del Master 1000 di. Al primo turno era arrivata una vittoria in tre set con la canadese Stakusic, un 6-3, 6-7 (6), 6-2 con qualche sofferenza solo nel secondo set. Poi al secondo una sfida più complicata, quella con la 23enne neozelandese Lulu Sun. Una gara nella quale la verucchiese ha avuto diverse opportunità, soprattutto nel primo set. Solo un break per parte, ma sul 5-4ha avuto due set-point, annullati però dall’avversaria. Nel tie-break, Sun è andata immediatamente 4-0 e ha poi chiuso agevolmente sul 7-4. Nel secondo set c’è stata battaglia fino al 3-2 in favore della tennista italiana che poi ha perso 6-3.