Bocce e beach volley per la Conad

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Aceto,per la, che si avvia alla conclusione del suo ritiro in Appennino. Dopo la salita sulla Pietra di Bismantova e la serata karaoke di sabato, il giorno seguente gli atleti della formazione cittadina si sono allenati per la prima volta con la palla, dopo giorni di lavoro atletico, affrontandosi a coppie sulla sabbia; in serata, invece, trasferta a Marola ospiti della locale Pro Loco, dove è andata in scena la presentazione della squadra (foto). Nella giornata di lunedì, invece, visita all’Acetaia Razzoli, dove Fanuli e i suoi ragazzi hanno incontrato l’olimpionico Giuliano Razzoli, insieme alle sorelle Giordana e Margherita, dove squadra e staff hanno conosciuto il processo che porta all’aceto balsamico Dop di Reggio Emilia.