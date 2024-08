Blitz in un locale | 9 irregolari nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Proseguono i controlli della squadra amministrativa della Questura dorica lungo il litorale, nei locali della movida. Controllato, con il contributo del Gruppo della Guardia di Finanza di Ancona, un notonotturno di Palombina dove sono state riscontrate alcune gravità. Gli agenti intervenuti hanno constatato la presenza di nove dipendenti, tra gli addetti al bar, al servizio ai tavoli e due deejay. La posizione dei deejay è al vaglio della Guardia di Finanza per stabilire se avessero un contratto regolare, mentre quattro camerieri sono risultati lavorare senza contratto regolare. È stato accertato, inoltre, che un dipendente percepisce i compensi in contanti, in violazione delle norme di settore. Il titolare dell’esercizio sarà sanzionato con una serie di verbali di contestazione per un ammontare di circa 10mila euro.