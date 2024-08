Beach volley l’Italia cerca volti nuovi verso Los Angeles 2028 Tra giovani e suggestioni come Zaytsev e Malinov

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Quattro partecipazioni ai Giochi olimpici a testa: per Paolo Nicolai e Marta Menegatti quella di Parigi potrebbe essere stata l’ultima Olimpiade. Il condizionale è d’obbligo perchè, dovessero proseguire nella loro attività, i due giocatori che hanno segnato l’epoca fin qui più sfavillante delitaliano, non sarebbero certo i più anziani del circuito e dunque mai dire mai, anche se è arrivato in ogni caso il momento di pensare al futuro delazzurro che deve prepararsi a nuove sfide e che finora, argento di Rio di Lupo/Nicolai a parte, ha troppo spesso vissuto all’ombra della pallavolo pigliatutto. Qualcosa si intravede all’orizzonte e negli ultimi tempi a livellole qualche giocatore si è messo in luce.