Aurelia paralizzata Tir urta auto e si ribalta

(Di mercoledì 14 agosto 2024)dal tardo pomeriggio di ieri a causa di un incidente che ha visti coinvolti un tir e una Smart. L’articolato si èto e ha occupato l’intera carreggiata nord, rovesciando in strada quintali di pomodori che stava trasportando. Per fortuna, però, sia l’autista del camion che le due persone che viaggiavano nell’utilitaria non hanno avuto conseguenze fisiche tali da creare preoccupazioni. L’incidente è accaduto intorno alle 17.30 al chilometro 145 della corsia nord per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale. Il Tir avrebbe comunqueto la Smart e mentre quest’ultima è finita fuori strada, il camion ha sbandato e il conducente non è riuscito a riprenderne il controllo.