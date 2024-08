Velasco e la breve parentesi nel calcio Protti | Trasmetteva una cultura del rispetto che merita di essere sottolinata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024) L’Italvolley femminile celebra l’oro e chi quell’oro ha permesso di raggiungerlo: non è solo questione di chi è sceso in campo, ma di chi quelle ragazze le ha scelte e le ha motivate. Fino a una vittoria incredibile: un solo set perso in tutte le partite dei giochi Olimpici e una medaglia nonta. Di più. Juliosi gode questo successo a 72 anni: ha vinto di tutto, ma le Olimpiadi gli mancavano. Anzi, riformulazione della frase: ha vinto di tutto con la pallavolo. Nelci ha provato anche senza riuscirci. Ma in qualche modo ha lasciato il segno. Due sono leche lo hanno visto a suo modo protagonista: una nel 1998 come direttore generale della Lazio, per poco più di un anno; l’altra nel 2000, all’Inter, nello staff di Marcello Lippi. L’esperienza in nerazzurro è stata negativa per tutti,compreso.