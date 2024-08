Uomini e Donne Cristian Forti e Valentina Pesaresi in crisi? Loro svelano come stanno davvero le cose

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 13 agosto 2024) Aria ditra il giovane ex tronistae la sua scelta? I diretti interessati sono intervenuti sui social e hanno spiegatorealmente letra. Da giorni infatti in molti mormoravano circa una presuntadi coppia tra i due ragazzi che hanno preso parte durante l’ultima stagione di. “Vi siete lasciati?”, oppure “Ma dove siete finiti?”, o ancora “Non vi fate più vedere insieme, c’è”, questi sono solo alcuni dei messaggi chehanno dovuto leggere in questi giorni sotto ipost social. La coppia infatti, una volta uscita dallo studio del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, ha sin da subito condiviso momenti di vita quotidiana sui social. E qui i fan affezionati alla coppia hanno potuto apprendereprocedeva larelazione.