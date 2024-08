Unstoppable la storia vera di Anthony Robles

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 13 agosto 2024)è un film che racconta la straordinariadi, un atleta che ha sfidato ogni avversità per diventare un campione americano di wrestling. Interpretato da Jharrel Jerome,ha conquistato il titolo nazionale della Divisione 1 NCAA nonostante sia nato senza la gamba destra, dimostrando una determinazione e una resilienza fuori dal comune. Il film segna il debutto alla regia di William Goldenberg, celebre montatore premio Oscar per Argo, con una lunga carriera costellata di nomination per film di grande successo come The Imitation Game e Zero Dark Thirty. Goldenberg, noto per il suo talento nel montaggio, si cimenta ora nella regia di un'opera che promette di essere altrettanto incisiva e toccante. Il cast stellare comprende, oltre a Jerome, attori del calibro di Bobby Cannavale, Michael Peña, Don Cheadle e Jennifer Lopez.