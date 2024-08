Trump show all' intervista di Elon Musk

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 13 agosto 2024) Ammesso che si possa definire un’, quella che Donaldha concesso asu X è stata soprattutto unomediatico ‘militarizzato’. Uno degli uomini più ricchi del mondo () che sul social media di sua proprietà fa fare un monologo a ruota libera un ex presidente () in corsa per la rielezione appare più che altro un’operazione di propaganda. L’Unione europea si “approfitta di noi” negli “scambi commerciali” ha dettodurate la chiacchierata con, durata oltre 2 ore. E “noi li difendiamo con la NATO: dovrebbe pagare quanto noi” per Kiev. “Avevo messo in guardia Vladimir Putin dal non attaccare l’Ucraina“, ha ribadito l’ex presidente Usa sottolineando che se ci fosse stato lui alla Casa Bianca l’invasione da parte di Mosca non ci sarebbe stata. E Israele non avrebbe subito l’attacco del 7 ottobre.