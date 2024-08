Squid Game 2 | ecco il nuovo teaser trailer della nuova stagione

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 13 agosto 2024) Pubblicato ildi2: la secondaserie più vista nella storia di Netflix mostra il protagonista Gi-hun tornare a indossare la divisa di concorrente All’indomaniconclusione dei Giochi olimpici sono state presentate le prime immaginisecondadell serie tv più vista di sempre si Netflix. Pur sempre di giochi si tratta, ma non aspettatevi lo stesso spirito e gli stessi valori. In attesa del 26 dicembre, giorno di uscitaseconda, il servizio streaming ha diffuso undel prossimo capitolofortunatissima serie sudcoreana. La breve anteprima mostra Lee Jung-jaemente nei panni del protagonista Seong Gi-hun, campione e unico sopravvissuto del ciclo inaugurale, oltre ai profili di schiena di alcuni degli altri partecipanti alla prossima serie di sfide ispirate ai giochi per bambini.