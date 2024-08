Sky Sport Tennis ? in diretta ATP e WTA Masters 1000 Cincinnati su Sky e NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 13 agosto 2024) Prosegue la grande stagione delsu Sky e in streaming su NOW. Inda martedì 13 a lunedì 19 agosto i tornei ATPe WTA.I telecronisti della squadradi Skysaranno Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Dario Massara, Andrea Paventi, Dalila Setti, Nicolò Ramella e Andrea Solaini. Al commento tecnico si alterneranno Raffaella Reggi, Niccolò Cotto, Gianluca Pozzi, Andrea Arnaboldi.Sky(anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su SkyUno e SkyArena.